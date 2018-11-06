Пляжный футбол. Сборная России успешно стартовала на Межконтинентальном кубке

В Дубае матчами первого тура начался групповой этап Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Сборная России в стартовом поединке турнира встречалась с командой Таити. Игра завершилась победой российских пляжников со счетом 7:6.

Благодаря победе российская команда вышла на первое место в группе "В", в которой также выступают сборные США и Ирана. Во втором туре соревнований подопечные Михаила Лихачева встретятся с командой из Соединенных Штатов. Игра состоится седьмого ноября.

В следующую стадию Межконтинентального кубка выйдут команды, занявшие первые две строчки.