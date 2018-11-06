Сотрудница Белого дома уволена за передачу в СМИ служебной переписки

За передачу журналистам служебной переписки федеральных ведомств уволена сотрудница аппарата российского правительства. Недобросовестную чиновницу выявили при служебной проверке публикации в одной из центральных газет.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы, сообщает ТАСС. Имя уволенной сотрудницы не разглашается. Это не первый случай передачи конфиденциальной информации журналистам. В 2017 году было несколько подобных случаев.

Контроль за документооборотом между ведомствами и внутри аппарата правительства будет усиливаться и дальше, заверили представители Белого дома.