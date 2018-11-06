Уникальная операция: московские врачи спасли юного крымчанина

Врачи Морозовской больницы спасли жизнь 3-месячному пациенту из Симферополя. Операция на трахее младенца уже названа уникальной. Ни в одной другой клинике на нее не решились. По словам медиков, успехом они обязаны новейшему оборудованию, которым недавно была оснащена клиника.

Ест, улыбается, зевает. 3-месячный Миша еще пару недель назад не мог делать самых простых вещей.

"С питанием в первые сутки проблемы, пытался, начинал плакать. Накапливалась гипоксия, недостаток кислорода в мозге, потом это привело к остановке дыхания", — вспоминают родители Миши.

Так Миша оказался в реанимации республиканской больницы Симферополя. Врачи подключили его к аппарату искусственного дыхания, но диагноз поставить не смогли. Бортом МЧС ребенка отправили в Москву в Морозовскую больницу. Здесь стеноз трахеи определили сразу. Диагностическое оборудование в новом отделении торакальной хирургии показало: трахея слишком узкая, всего полтора миллиметра вместо положенных шести.

Компьютерный томограф высокого разрешения. В Крыму такого нет. Благодаря ему и удалось поставить диагноз. В принципе, это оборудование есть и в других московских клиниках. Но там проводить сложнейшую операцию отказались – слишком высок риск.

"Конечно, все было очень рискованно. Большое время ребенок находился в искусственной коме. Транспортировка тоже была рискованна. На любом этапе ребенок мог погибнуть", — поясняет заведующий отделением торакальной хирургии Морозовской больницы Олег Топилин

Операция на искусственном кровообращении: сердце малыша остановили на пять часов.

"Наша задача была убрать кусочек стеноза и сшить между собой бронхи и трахею", — добавляет Топилин.

Врачи здесь делают до семисот операций в неделю. Но эта уникальна, даже для Морозовской. Однако команда врачей была уверена в успехе.

"Иначе зачем нам новый высокотехнологичный корпус, иначе зачем нам не имеющие аналогов в городском здравоохранении условия, иначе зачем здесь все мы", — говорит главный врач Морозовской больницы Елена Петряйкина.

На этих экранах вся Морозовская больница. Изображение выводится из двенадцати операционных. Помимо того, что в операции принимает участие целый консилиум врачей: анестезиологи, реаниматологи, хирурги, трансфузиологи. Контролировать ход операции главврач может лично.

Маленькому Мише еще предстоит непростой период восстановления. Затем малыш отправится домой, в Крым. Врачи не скрывают, в столице, конечно, есть все условия, кроме идеального для реабилитации средиземноморского климата.