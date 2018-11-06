В кольце у белых медведей: хищники взяли в заложники жителей поселка
Белые медведи окружили село на Чукотке. Звери пришли к поселку Рыркайпий, где живет 400 человек, в поисках еды. Отпугнуть хищников не получилось, и теперь медведи начали залезать в дома. Это первый случай для Крайнего Севера, когда в осаде у медведей оказался крупный населенный пункт. Местные жители собираются искать выход и ждут, когда замерзнет вода.
- Вот они, мишки, бегают. Один сбоку, другой около окна.
Взрослые особи и медвежата — всего два десятка косолапых — собрались вместе из-за зверского аппетита и любопытства. И хотя заметного интереса к людям косолапые не проявляют, жители чукотского села Рыркайпий подходить ближе не решаются.
- Метров 50 от дороги. На самом деле, они могут за доли секунды до нас доскакать.
Медведи начали группироваться здесь еще в конце сентября. Сначала у мыса Кожевникова в километре от села, а сейчас в нетерпении ходят по побережью.
Объяснение простое — через село, расположенное вблизи побережья Северного Ледовитого океана, проходит путь миграции белых медведей. Уйти в море на добычу рыбы мишки бы и рады, да не могут — лед еще не встал.
"Для нашего села это типично, что рядом ходят белые медведи. Но в последние годы, начиная с 2006 года, медведи стали ходить интенсивнее", — отмечает координатор проекта WWF России "Медвежий патруль" Татьяна Миненко.
Название села Рыркайпий в переводе с чукотского — "Лежбище моржей". А моржи — одно из составляющих медвежьего меню. Недалеко от населенного пункта действительно находится лежбище, оно и привлекает косолапых.
"Цель наша — предотвращение конфликта человек-медведь, медведь-человек, чтобы не пострадал человек от медведя или медведь от человека", — поясняет старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев.
Пока мишки дожидаются ледостава, за пределами села жители организуют для животных кормовые точки, чтобы те не приближались к жилью. Специалисты советуют без необходимости не выходить на улицу и не оставлять детей без присмотра.
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