В Подмосковье горит склад на площади 900 квадратных метров

Крупный пожар разгорелся на складе в подмосковном городе Пушкино. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные бригады.

Как сообщили ТАСС в подмосковном ГУ МЧС, никто в результате пожара не пострадал. Сообщение о возгорании поступило в соответствующие службы в 18.40 по московскому времени.