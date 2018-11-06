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6 ноября 201820:32

В Подмосковье горит склад на площади 900 квадратных метров

Максим Григорьев/ТАСС

Крупный пожар разгорелся на складе в подмосковном городе Пушкино. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные бригады.

Как сообщили ТАСС в подмосковном ГУ МЧС, никто в результате пожара не пострадал. Сообщение о возгорании поступило в соответствующие службы в 18.40 по московскому времени.

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