Американские телеканалы сняли с показа "расистскую" рекламу Трампа

Сотрудники американских телеканалов NBC, Fox News и CNN сняли с эфиров рекламный ролик Дональда Трампа, признав его расистским. В настоящий момент в США проходят промежуточные выборы, сообщает Guardian.

"Остановите караван!", — таков слоган нового предвыборного ролика республиканцев. Караваном сторонники Трампа называют пребывающие в США потоки мигрантов.

Stop The Caravan! This is about being a nation of laws. You must enter our country LEGALLY. When will it be enough? When the caravan is 100K, 500K, 2MM in size? pic.twitter.com/e9Xpgu0M4z