Правозащитница Бережная после визита СБУ попала в больницу

Правозащитница Елена Бережная после вторжения Службы безопасности Украины (СБУ) в ее квартиру попала в больницу с высоким давлением. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" сообщила адвокат общественницы Светлана Новицкая.

"Она находится в тяжелом состоянии в клинической больнице "Феофания". На момент приезда скорых машин давление Елены Петровны резко подпрыгнуло до 220 на 110", — уточняет Новицкая.

По ее словам, главе украинского Института правовой политики и социальной защиты предъявляют обвинения по двум статьям: "Моя клиентка проходит свидетелем по делу, возбужденному по статье 109 Уголовного кодекса Украины, — это покушение на государственный строй. И по первой части статьи 111 — это государственная измена".

6 ноября — в день 75-летия освобождения Киева от фашистских захватчиков — сотрудники СБУ вломились в квартиру Елены Бережной. Обыски прошли у всех, кто принимал участие в подготовке митинга возле памятника генералу Ватутину в столице Украины.