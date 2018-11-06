ФСИН выяснила, где член банды Цапков раздобыл в тюрьме крабов и шашлык

Российская федеральная служба исполнения наказания провела проверку по факту появления фото, на которых один из членов банды Цапков Вячеслав Цеповяз ест крабов и шашлыки. Оказалось, что снимки были сделаны еще в 2015 году, на них явное нарушение внутреннего распорядка тюрьмы. Все эти материалы отправлены следователям, которые и будут принимать решение, сообщает агентство ТАСС.

Однако, как рассказал газете "Московский комсомолец" заместитель главы ФСИН Валерий Максименко, крабы и шашлык – это все-таки не нарушения. Их можно заказать абсолютно легально, были бы деньги. А вот мобильный телефон, на который фотографировали трапезу преступника, заключенным действительно не положен. Сейчас же Цеповяза содержат в жесточайших условиях, добавил Максименко.

Напомним, банда Цапков убила 12 человек в станице Кущевской. Также на их счету многочисленные кражи и вымогательства. Главарь, Сергей Цапок получил пожизненное, но умер в СИЗО от болезни. Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения тюрьмы.