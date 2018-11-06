Ограблен дом футболиста "Барселоны"

Пока "Барселона" готовилась к матчу Лиги чемпионов с миланским "Интером", дом одного из футболистов подвергся ограблению. От рук злоумышленников пострадало жилище Жорди Альбы.

Воры проникли в дом через окно, когда семьи Альбы не было дома. Никто из родственников не пострадал. Сумма материального ущерба пока неизвестна. Полиция Барселоны ведет расследование случившегося.

Сам Альба вместе с командой находится в Италии. Во вторник чемпионам Испании предстоит сыграть с миланским "Интером".