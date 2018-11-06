КХЛ. "Йокерит" выиграл в Череповце, а минчане – у "Сочи"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно две встречи. "Йокерит" из Хельсинки в гостях со счетом 4:0 обыграл местную "Северсталь". Минское "Динамо" выиграло в Сочи 2:1 у местного клуба.

"Йокери" повел в счете незадолго до первого перерыва, после того как Виктор Лев реализовал численное преимущество. Во втором периоде Мика Ниеми и Макс Вярн довели преимущество гостей до трех шайб. В середине третьего периода Марко Анттила установил окончательный счет 4:0 в пользу гостей. "Северсталь" проиграла в четвертый раз подряд.

"Сочи" распечатал ворота минского "Динамо", играя в меньшинстве. Гол на счету Сергея Шмелева. Но следующее удаление в составе южан обернулось голом в их ворота. Шайбу забросил Евгений Ковыршин. В начале второго периода минчане, опять же в большинстве, вышли вперед после броска Теему Пулкинена. Этот гол оказался победным.

"Йокерит" с 37 очками занимает третье место в Западной конференции. У идущего шестым "Сочи" осталось 27 очков. "Северсталь" и "Динамо" (Минск) набрали 17 и 16 очков, они расположились соответственно на 12 и 13 позициях.