Автора бомб для Обамы и Клинтон оставили до суда под арестом

Американец Сизар Сэйок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств видным членам Демократической партии и оппонентам президента США Дональда Трампа, останется под стражей до начала судебного процесса.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала телекомпания NBC, ссылаясь на соответствующее решение магистратского суда нью-йоркского района Манхэттен.

Судья Роберт Лербургер согласился с доводами прокуратуры о том, что Сэйок представляет угрозу для общества и отпускать его на свободу под залог, нецелесообразно.

56-летний американец, горячий сторонник Трампа, успел разослать по почте не менее дюжины самодельных бомб – в адрес людей, известных либеральными взглядами. Среди его адресатов были бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро. Ни одна из опасных посылок не взорвалась, никто не пострадал.

При задержании у Сэйока нашли список, в котором оказалось более 100 человек: политики, журналисты, представители шоу-бизнеса.

В случае признания вины бомбисту грозит до 48 лет тюрьмы.