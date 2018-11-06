Арсен Венгер не собирается тренировать "Милан"

Знаменитый французский тренер Арсен Венгер опроверг появившуюся в прессе информацию о своем скором приходе в "Милан". Накануне в прессе появилась информация, что Венгер возглавит итальянский клуб в январе.

Сам Арсен Венгер назвал новости о своем скором приходе в "Милан" фальшивыми. Я бы сказал вам, если бы с кем-то подписал контракт. А это неправда", — приводит слова 69-летнего Венгера "Спорт-Экспресс".

Арсен Венгер, проработавший 22 года в "Арсенале", покинул лондонский клуб после завершения сезона 2017/18. Под его руководством "Арсенал" трижды выигрывал английскую премьер-лигу, и по семь раз Кубок и Суперкубок Англии.