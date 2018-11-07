Во Франции задержаны шесть человек, готовивших покушение на Эммануэля Макрона

Во Франции шесть человек задержали по подозрению в покушении на президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на собственные источники. Самому младшему из задержанных — 20 лет, старшему — 60. Среди них — одна женщина.

По данным журналистов, задержанные могут быть связаны с праворадикальными организациями. Полиция провела обыски у подозреваемых и обнаружила оружие и гранаты, передает телеканал "Россия 24".