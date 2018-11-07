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7 ноября 201801:19

В Калифорнии ограбили офис кандидата-демократа, похитив вещи на $24 тысячи

a30.asmdc.org

Утром 6 ноября неизвестные ограбили офис Анны Кабальеро — кандидата в верхнюю палату парламента штата Калифорния от партии демократов. Было украдено вещей на сумму порядка 24 тысяч долларов. О происшествии сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на местную полицию.

Как рассказала законодатель на своей странице в Twitter, кто-то взломал двери и проник в ее офис в городе Мерсед. Были украдены материалы, касающиеся выборов, передает ТАСС.

По данным правоохранителей, в списке похищенных вещей значится 9,5 тысячи роликовых подвесок для дверей.

На промежуточных выборах в Соединенных Штатах во вторник переизбирают 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов палаты представителей конгресса США, губернаторов территорий и штатов. Эти выборы называются промежуточными, так как проходят между двумя президентскими выборами.

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