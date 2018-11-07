Лига чемпионов. "Интер" и "Барселона" обменялись голами в конце встречи

В Европе сыграны матчи четвертого тура Лиги чемпионов. В Милане "Интер" и "Барселона" разошлись с миром 1:1. Оба мяча были забиты в последние десять минут встречи.

Матч в Милане проходил при значительном преимуществе "Барселоны", но чемпионам Испании хронически не везло при завершении атак. Несколько раз "Интер" выручил вратарь Самир Ханданович, гол Луиса Суареса не был засчитан, а игроки "Барсы" были крайне расточительны при завершении атак. На 81 минуте тренер гостей Энрике Вальверде выпустил вместо Усмана Дембеле нечасто выходящего на поле бразильца Малколма. И через две недели бразилец нанес точный удар с линии штрафной. Но миланцы ушли от поражения за три минуты до конца встречи. Первый же удар в створ ворота "Барселоны" оказался точным. Гол на счету капитана "Интера" Мауро Икарди.

Второй матч группы В проходил в Лондоне. "Тоттенхэм" принимал голландский ПСВ "Эйндховен". Гости вышли вперед на второй минуте благодаря голу Люка Де Йонга. Этот гол оставался единственным до 78 минуты, пока Гарри Кейн после скидки Фернандо Льоренте не сравнял счет. А на 89 минуте Кейн принес "шпорам" победу с результатом 2:1.

После четырех туров в группе В лидирует "Барселона", у которого 10 очков. На втором месте "Интер" с 7 очками. 4 очка у "Тоттенхэма", и всего одно – ПСВ, "Барселона" досрочно обеспечила себе участие в плей-офф.

В группе А "Атлетико" принимал в Мадриде дортмундскую "Боруссию". Хозяева распечатали ворота Романа Бюрки на 33 минуте благодаря точному удару Сауля. Победу испанского клуба закрепил Антуан Гризманн в конце встречи – 2:0. У "Боруссии" и "Атлетико" по 9 очков, но представитель Германии выше благодаря лучшей разнице мячей. 4 очка у "Брюгге". "Монако" набрал лишь очко и замыкает таблицу.

В Неаполи встречались "Наполи" и "Пари Сен-Жермен". Перед самым перерывом Хуан Бернат после передачи гостей вывел гостей вперед. Неаполитанцы отыгрались во втором тайме с пенальти. Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон угадал направление удара Лоренцо Инсинье, но спасти команду не смог. Ситуация в группе С выглядит запутанной. По 6 очков у "Наполи" и "Ливерпуля". 5 очков у "Пари Сен-Жермен" и 4 у "Црвены Звезды".