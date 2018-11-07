Тьерри Анри: пропустив мяч, "Монако" бросил играть

Вице-чемпион Франции "Монако" крупно проиграл в домашнем матче бельгийскому "Брюгге" 0:4. Монегаски провели свой пятый матч под руководством нового тренера Тьерри Анри и потерпели третье поражение при двух ничьих.

Тьерри Анри остался огорчен не только результатом, но и тем, как играла его команда. " Мы создали множество шансов в этом матче, но я расстроен тем, как мы отреагировали на пропущенные голы. Начало матча было хорошим в исполнении "Монако", но, как только мы пропустили гол, сразу же перестали играть. Меня это беспокоит", — приводит слова Анри "Спорт-Экспресс".

К неприятностям "Монако" добавилась еще одна. Получил травму центральный защитник Камил Глик. " Мы потеряли очередного игрока — Глик получил травму. Нам не привыкать, ведь у нас в составе уже было 10 или 11 травмированных футболистов", — заявил Анри.