Пожар в частном доме в Тамбовской области: шесть человек погибли

В Тамбовской области шесть человек погибли в результате пожара в частном жилом доме. Такие данные СМИ сообщили представители экстренных служб региона.

Как уточняется, пожар произошел в населенном пункте Сосновка Сосновского района. Сообщение о возгорании поступило на пульт Центра управления в кризисных ситуациях в 3:05 по московскому времени. Пожар удалось ликвидировать в 3:31. Дом выгорел внутри на всей площади.

Как рассказали соседи, вызвавшие пожарных, в самом доме проживал всего один человек. На месте ЧП были обнаружены тела шести погибших. В настоящее время правоохранители устанавливают их личности.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.