50 процентов мигрантов, добравшихся до Мехико, намерены идти до границы США

Около 50 процентов участников "каравана мигрантов", которые идут из Гондураса в США, планируют продолжит свой путь после остановки в столице Мексики. Такие данные сообщила глава Комиссии по правам человека Мехико.

Как отмечается, минимум половина мигрантов отправится к северной границе с США, из 50 оставшихся процентов мигрантов есть те, кто думает остаться в Мексике или в Мехико, либо вернуться на родину. 6 ноября число мигрантов из Гондураса, разместившихся в специально оборудованном для них приюте на стадионе имени Хесуса Мартинеса в Мехико, достигло 4,5 тысячи человек. Информации о происшествиях с их участием не поступало, передает ТАСС.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тысяч солдат, чтобы остановить караваны мигрантов. По сведениям Международной организации по миграции, в настоящее время на территории Мексики находятся три больших группы выходцев из стран Центральной Америки. Как заявил Трамп, военные США готовы встретить "плохих парней" и преступников, идущих в страну в составе групп мигрантов.