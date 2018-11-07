Заигрывания Пентагона с ИГИЛ: сделка, которой не было

Американские военные заключили сделку с террористами ИГИЛ (запрещена в РФ), которые удерживают территории на восточном берегу Евфрата. По условиям, боевики освободят семерых американцев, а взамен получат часть территорий. В российском Минобороны уже напомнили — ведомство предупреждало, что ситуация в зоне, подконтрольной США, деградирует. Вот и сейчас Пентагон не просто идет на сделку с боевиками, но и делает вид, что никакой сделки не было.

Казалось бы, в этой сделке все логично: боевики отрядов народной самообороны и рабочей партии Курдистана сдают выгодные позиции к востоку от реки Евфрат, в том числе и прибыльное нефтяное месторождение "Азрак", а также пропускают поставку предметов медицинского снабжения и продовольствия в ряд районов. Взамен боевики ИГИЛ, запрещенной в России террористической организации, освобождают семерых американских военных.

Источники турецкого информагентства "Анадолу", первым сообщившим о сделке, указывают: переговоры об освобождении солдат США велись еще с 28 сентября. Но логика данную историю покидает с того момента, как Вашингтон устами полковника Шона Райана заявляет о полной непричастности штатов к каким-либо сделкам с террористами. Получается, что ОНС и РПК добровольно уходят со стратегически важных объектов, ради освобождения не своих солдат. Подобным альтруизмом можно было бы восхититься, если бы он имел место быть.

"Азрак" — это месторождение очень знаковое, и все, что происходит вокруг него, безусловно, без американского ведомства, ведения не могло пройти, безусловно американцы это знали. В данной ситуации понятно, что американцы пытаются разыграть эту карту, и я бы хотел вам напомнить ситуацию в Ракке", — говорит политолог Иван Коновалов.

Причастность и к прошлогодней сделке с ИГИЛ в Ракке, когда осенью 2017 года двумстам пятидесяти боевикам и трем с половиной тысячам их родственников позволили бежать через специально созданные коридоры, США тоже признали ни сразу. Для приличия выждали паузу, чтобы потом дать весьма емкий комментарий: "Это было местное решение, местного вопроса".

Формально сделка также заключалась с представителями отрядов народной самообороны и партии Демократический союз. Фактически, конкретно эти курдские военно-политические структуры функционируют на территории Сирии при полном покровительстве США. Более того, США этого и не скрывают.

"Американцы открыто встречаются, можно найти и фото, и видео встреч с руководителями ОНС/РПК и Сирийских демократических сил, которые являются общим прикрытием для этого партнерства. США с 2016 года активно сотрудничают с курдскими военно-политическими структурами, курирует этот вопрос со стороны Госдепа Бред Макгерт, который сейчас работает по Ираку и тогда командующий силами специальных операций США на ближнем Востоке Джозеф Вотел", — говорит эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Подобное партнерство позволило развернуть около 15 военных баз, аэродромов и логистических систем, обеспечивающих бесперебойные поставки оружия. Тот факт, что другая страна участница НАТО – Турция — ОНС и РПК признала террористическими, Штаты стараются игнорировать. И пока ситуация им это позволяет.

Позиция Анкары пока не популярна в мире. Что же до сделок с ИГИЛ, США, заявляя, что переговоров с террористами не ведут, в целом говорят правду, ведь за них это каждый раз делает, кто-то другой.