Российская ракета "Союз" вывела на орбиту европейский метеорологический спутник

Ракета-носитель "Союз" успешно стартовала с французского космодрома Куру. Она вывела на орбиту европейский метеорологический спутник, который будет фиксировать температуру и влажность на Земле, а также следить за изменением уровня озонового слоя.

Перед вылетом ракету дополнительно проверили после недавней аварии с ракетой-носителем "Союз МС-10". Согласно выводам комиссии, причиной стали неполадки в работе датчиков первой и второй ступеней. Именно их инспектировали специалисты перед сегодняшним пуском, передает телеканал "Россия 24".