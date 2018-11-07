НХЛ. Вратарь Бобровский помог "Коламбусу" выиграть у "Далласа"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. "Коламбус Блю Джекетс" после двух поражений порадовал своих болельщиков домашней победой над "Далла Старз" 4:1.

Вторая, победная шайба была заброшена при участии Артемия Панарина. Этот голевой пас стал единственным результативным действием российского нападающего в этой встрече. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский парировал 27 бросков, совершенных по его воротам.

"Нью-Йорк Рейнджерс", проигрывая дома "Монреаль Канадиенс" 1:3, сумел переломить ход встречи и победить 5:3. Павел Бучневич сумел сравнять счет в этой встрече. Этот гол стал третьим для российского легионера в этом сезоне. "Торонто Мэйпл Ливз" на своем льду нанес поражение финалисту Кубка Стэнли "Вегас Голден Найтс" 3:1.