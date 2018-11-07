Посольство России ждет от Монако разъяснений по факту задержания Рыболовлева

Посольство России во Франции ждёт от властей Монако разъяснений по задержанию миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева.

Прокуратура подозревает его в коррупции, передает телеканал "Россия 24". Якобы предприниматель пытался оказать давление на власти княжества ради собственной выгоды.

Ранее пресса приписывала россиянину финансовые махинации. Речь шла о том, что Рыболовлев мог спонсировать футбольный клуб Монако в обход правила UEFA, которые гласят: расходы команды не должны быть больше ее доходов.