НХЛ. Дубль Никиты Кучерова принес "Тампе" победу над "Эдмонтоном"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжается игровой день. "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 5:2 обыграла дома "Эдмонтон Ойлерз".

Героем встречи стал российский нападающий "молний" Никита Кучеров, забросивший две шайбы и отдавший один результативный пас. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отбил 33 броска.

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко дважды ассистировал своим товарищам в домашней встрече с "Каролиной Харрикейнз". "Блюзмены" одержали победу 4:1.

"Оттава Сенаторз" на своей площадке была сильнее "Нью-Джерси Дэвилз" 7:3. "Детройт Ред Уингз" и "Ванкувер Кэнакс" не смогли выявить победителя в основное время 2:2. Дело дошло до буллитов, которые лучше выполнили хоккеисты "Детройта".