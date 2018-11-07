В Хабаровском крае полицейские вернули жителю Сахалина забытые им в гостинице $9 тысяч

В Хабаровском крае полицейские вернули жителю Сахалина порядка 9 тысяч долларов и документы, которые он оставил в гостиничном номере в поселке Ванино. Об этом сообщили представители дальневосточного управления МВД на транспорте.

Пассажир рейса Хабаровск – Южно-Сахалинск обратился к правоохранителям в аэропорту Хабаровска. Он сообщил о пропаже документов и почти 9 тысяч долларов. Мужчина объяснил, что планировал вернуться домой на Сахалин морским паромом из Ванино после завершения трудового контракта, но из-за шторма переправа была закрыта. Мужчина ждал открытия переправы в гостинице, потом купил билет на самолет и поехал в аэропорт в Хабаровск. Уже в аэропорту он обнаружил, что забыл в гостинице деньги и документы.

Сотрудники полиции позвонили коллегам из Ванинского отдела, которые отправились в гостиницу, осмотрели номер и под креслом обнаружили папу с документами, деньгами и другие личные вещи заявителя.

Спустя несколько дней мужчина приехал в Ванинский линейный отдел МВД России на транспорте, чтобы забрать личные вещи. Он поблагодарил полицейских за оперативную работу, передает РИА Новости.

Между аэропортом Хабаровска и Ванино порядка 540 километров.