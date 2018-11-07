В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В среду, 7 ноября, власти Приморья распространили штормовое предупреждение в связи с циклоном, надвигающимся на регион.

По прогнозам синоптиков, ожидаются осадки в виде дождя и дождя со снегом, местами очень сильные. В отдельных районах ожидаются гроза, гололед, ветер 11-16 метров в секунду, местами – порывами до 25 метров в секунду.

Сильные осадки ожидаются во Владивостоке и на большей части края, передает ТАСС. Дорожные службы, аварийные бригады энергетиков и ЖКХ готовятся к работе в сложных погодных условиях. Спасатели также готовы к ликвидации возможных аварийных ситуаций в регионе.