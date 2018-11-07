Сборная России выиграла у канадских хоккеистов второй матч суперсерии

В канадском городке Лэнгли состоялся второй матч суперсерии между молодежными сборными Канады WHL и России. Российская команда взяла реванш за поражение в стартовом поединке и выиграла со счетом 3:1.

Несмотря на пропущенную шайбу в самом начале матча хоккеисты из России смогли достаточно быстро выровнять положение – под занавес первого периода Булат Шафигуллин сделать счет ничейным. А уже в заключительные две минуты шайбы Степана Старкова и Ивана Муранова позволили сборной России добиться победы.

Следующие матчи россияне проведут против канадской сборной OHL. Игры состоятся 9-го и 13-го ноября.