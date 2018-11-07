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7 ноября 201809:07

Вратарь "Тампы" Василевский совершил необычный сэйв головой

Российский голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский стал одним из героев матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Эдмонтон Ойлерз". Россиянин отразил 33 броска из 35, а в одном из моментов и вовсе спас свои ворота необычным способом.

Хоккеисты "Ойлерз" провели атаку, в результате которой капитан команды Коннор Макдэвид вывел на бросок оставшегося в одиночестве Тая Рэтти. Тому уже никто не мешал нанести удар практически по свободным воротам, однако Василевский в невероятном прыжке головой преградил путь шайбе в ворота. В итоге она полетела выше створа.

Как итог, "молнии" одержали победу со счетом 5:2. В составе "Тампы" автором дубля стал другой российский хоккеист Никита Кучеров, который был признан первой звездой матча. Василевский получил вторую звезду.

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