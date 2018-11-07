Под обломками дома в Марселе нашли пятую жертву

В центре Марселя на юге Франции на месте обрушения здания спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего, передает ТАСС.

Ранее прокурор города Ксавье Тарабе сообщил об обнаружении тел двух мужчин и двух женщин. По его словам, от пяти до восьми человек еще могут находиться под обломками.

В МИД Италии подтвердили, что среди пропавших без вести в числится итальянская гражданка.

Как сообщалось, в понедельник утром в одном из центральных кварталов Марселя обрушились два здания, находившиеся в аварийном состоянии.

По предварительной информации, в одном из них в момент обрушения могли находиться 12 человек. Не менее девяти жильцов считаются пропавшими без вести.

Из другого дома жителей расселили ранее, но спасатели не исключают, что в момент ЧП там могли быть бездомные.