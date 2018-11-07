Ковальчук тремя очками помог "Лос-Анджелесу" обыграть "Анахайм"

В заключительном матче игрового дня Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз" на своей площадке одержал уверенную победу над "Анахайм Дакс" – 4:1. Вклад в победу своей команды внес российский нападающий Илья Ковальчук.

Россиянин стал автором трех набранных очков по системе "гол+пас". В двух заброшенных шайбах "Кингз" Ковальчук ассистировал Дастину Брауну и тайлеру Тоффоли, а еще раз и сам отметился голом. Четвертую шайбу забил Кайл Клиффорд. У "Анахайма" отличился Райан Кеслер.

Для Ковальчука гол в матче против "уток" стал пятым в нынешнем сезоне.