С Красной площади на фронт: в сердце Москвы реконструировали парад 77-летней давности

На Красной площади в Москве проходит торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года.

В исторической реконструкции принимают участие около пяти тысяч человек: курсанты военных вузов, кадеты, кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени Халилова, передает РИА Новости.

По площади проедет историческая военная техника — танки, самоходные установки, "Катюши", автомобили, пушки, бронеавтомобили и мотоциклы. Организаторы постарались придать сегодняшнему маршу максимум исторической достоверности: участники одеты в форму времен Великой Отечественной.

На гостевых трибунах за реконструкцией следят около семи тысяч человек, среди которых ветераны, маршировавшие по брусчатке в 1941 и 1945 годах. После торжественного марша на площади развернется музей под открытым небом. Москвичи и гости столицы смогут внимательно рассмотреть военную технику и сделать памятные фотографии в специальных фотозонах. Музей будет работать с 11:00 до 17:00.

В советское время 7 ноября на Красной площади ежегодно проводились военные парады, приуроченные к годовщине Октябрьской революции. Последний раз такой парад состоялся в 1990 году. Спустя десять лет, 7 ноября 2000 года, на Красной площади впервые прошел торжественный марш ветеранов парада 41-го года, уточняет "Интерфакс".

В связи с проведением парада до 13:00 будет перекрыто движение по улице Ильинка, сообщает ТАСС. Для передвижения по городу власти столицы рекомендуют использовать метрополитен, который будет работать в штатном режиме.

Легендарный парад 7 ноября 1941 года проходил в то время, когда решалась судьба всей страны. В некоторых местах линия фронта проходила всего в 30 километрах от центра города. Руководство страны приняло решение провести парад для укрепления морального духа народа и веры в победу. 77 лет назад с брусчатки Красной площади бойцы отправлялись прямо на фронт.