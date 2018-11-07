Химическая тревога: воры разлили цистерну хлора на заброшенном заводе в Иркутской области

Администрация города Усолье-Сибирское Иркутской области ввела режим ЧС из-за угрозы распространения химического загрязнения с территории бывшего предприятия "Усольехимпром", передает ТАСС.

В пресс-службе мэрии сообщили, что на обанкротившемся заводе продолжается массовое хищение зараженных химотходами стройматериалов, кроме того, злоумышленники спиливают задвижки с коммуникаций, которые обеспечивают город водой.

В августе правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту утечки хлористых химикатов. Предположительно, при попытке распилить металл, злоумышленники перевернули цистерну с хлорхимикатами. Местным жителям рекомендовали оставаться дома и закрыть форточки, в городе объявлена тревога.