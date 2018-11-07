Пожар в Тамбовской области: 6 человек погубила непотушенная сигарета

Стала известна предварительная причина трагедии в Тамбовской области, унесшей жизни шестерых человек. Как сообщил РИА Новости.представитель следственного управления СК РФ по региону, пожар в частном доме мог быть вызван непогашенной сигаретой.

Страшный пожар в поселке Сосновка под Тамбовом произошел на улице Кошелевской около 3 часов ночи 7 ноября. Уже через полчаса он был ликвидирован пожарными, однако человеческих жертв избежать не удалось — частный деревянный дом вспыхнул, как спичечная коробка. В огне погибли шесть человек, среди которых и хозяин строения.

Следственный комитет начал проверку ЧП, и вот что стало известно к этому времени. Очаг возгорания находился в жилой комнате — скорей всего, огонь занялся от непотушенной сигареты, оставленной кем-то из гостей. А гостей здесь, по данным следствия, принимали часто: многочисленные компании распивали спиртное, курили — и вот результат.

Установлены личности четверых из шести погибших. Это 39-летний хозяина дома и трое мужчин 1987, 1988, 1958 годов рождения. По всей видимости, по факту пожара будет возбуждено уголовное дело.