Глобальное потепление уничтожает смертельно опасную муху цеце
Первое положительное следствие глобального потепления испытала на себе Зимбабве. Ранее этот процесс был связан для Африки только с ростом нехватки воды и подъемом уровня мирового океана. Смертельно опасных мух цеце в Зимбабве из-за потепления почти не осталось. За последние 10 лет занимающиеся разведением скота в долине реки Замбези в провинции Западный Машоналенд крестьяне практически не сообщают о мухе цеце.
Оказалось, что мухе цеце сложнее размножаться при усилении жары, сообщает ТАСС. За последние 27 лет в зимбабвийском национальном парке "Мана пулс" была собраны удивительные данные. За это время был зафиксирован рост среднегодовой температуры на один градус по Цельсию и на два градуса в самом жарком месяце — ноябре. Одновременно наблюдался и другой процесс: если на каждом животном можно было найти более 50 мух цеце в 1990 году, то в 2017 году – всего одну.
Крестьянин из района Чинанга Таураи Муиндиси 12 лет назад нес значительные потери из-за гибели скота в стаде из-за укусов мух цеце.
"Теперь моим коровам больше ничто не угрожает, — подчеркивает он. — Мух цеце у нас почти не осталось".
Муха цеце — кровососущее насекомое. При укусе она передает человеку так называемую сонную болезнь, а животным — африканский трипаносомоз, которые вызываются развитием в организме паразитов. Для домашнего скота это означает неминуемую смерть. После укуса мухи цеце на коже человека образуется красная язва. Через несколько недель у человека поднимается температура, опухают лимфоузлы, появляются боли в мышцах и суставах, начинает болеть голова и наблюдаются приступы раздражительности. Болезнь на более поздних стадиях поражает центральную нервную систему, у пациентов наблюдаются изменение личности, спутанность сознания, невнятная речь, конвульсии, трудности в передвижении и речи. Без интенсивного лечения вскоре наступает смерть. Человека спасти можно, но организму наносится за время болезни значительный вред. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражение сонной болезнью угрожает 60 миллионов человек.
Жизнь человека в тропической Африке постоянно находилась в опасности, что отражалось на численности населения в этом регионе, а содержание коров и лошадей было проблематично. Исключение составляли дикие животные, из копытных — зебры.
Только из-за мухи цеце в Экваториальной Африке смогли сохраниться относительно нетронутые человеком районы обитания крупных диких зверей, считал знаменитый зоолог и защитник природы Бернгард Гржимек.
Если подмеченная исследователями тенденция сокращения численности мух цеце подтвердится и в будущем, то это может означать коренные изменения в жизни 36 из 52 стран Африки. Как это отразится на дикой природе, пока еще предстоит оценить.
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