Мэйвезер-младший дебютирует в ММА за 88 млн долларов

Многократный чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер-младший надеется заработать за свой дебютный бой в ММА сумму порядка 88 миллионов долларов. Соперником американца станет японский кикбоксер Тенсин Насукава.

При этом из общей суммы Мэйвезер получит 61,8 миллиона долларов в качестве гарантированного гонорара, а остальные 26,5 миллиона могут поступить на его счет после продаж платных трансляций предстоящего боя, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на Tokyo Sports.

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что Мэйвезер принял решение перебраться в ММА. Его дебют состоится 31 декабря в рамках организации Rizin. Позже ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высмеял американца и его будущего соперника из Японии.