Полиция Монако вызвала Рыболовлева на garde a vue

Дмитрия Рыболовлева задержали в Монако исключительно для дачи показаний.

Источник, знакомый с обстоятельствами дела, пояснил "Интерфаксу", что в Монако существует процедура garde a vue. Она предусматривает задержание для дачи показаний на 24 часа. Дальше судебный следователь может продлить задержание еще на 24 часа. При этом задержанный находится в отделе полиции. Поэтому говорить о том, что российский бизнесмен заключен под стражу некорректно.

По словам источника, если ничего не изменится, то Рыболовлев будет отпущен по истечении 48 часов.

Миллиардер был задержан в Монако вечером 6 ноября. В его доме провели обыск. Полиция подозревает его в коррупции. Рыболовлеву принадлежит футбольный клуб "Монако". Его задержали за несколько часов до матча его команды против "Брюгге" в Лиге чемпионов. Посольство России ждет разъяснения от властей Монако.