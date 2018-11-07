Поль Погба: не жалею о возвращении в "МанЮнайтед"

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба в преддверии матча четвертого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" признался, что не жалеет о том, что ранее покинул Турин ради Манчестера.

"Я вернулся в "Манчестер Юнайтед", потому что сам этого хотел, — приводит слова Погба Спортбокс.Ru со ссылкой на официальный сайт УЕФА. – "Ювентус" тогда выступал в Лиге чемпионов, а "МЮ" – в Лиге Европы, но я не жалею о своем выборе. Да, мы не выигрываем много трофеев, но я вернулся помогать команде. Уверен, что у нас все будет хорошо".

Напомним, что Погба является воспитанником "красных дьяволов", однако в возрасте 21 года перебрался на Апеннины, где провел четыре сезона в "Ювентусе". В 2016 году боссы "Юнайтед" решили вернуть француза и заплатили за его переход 105 миллионов евро.

Матч между "Юве" и "МЮ" состоится в Турине на стадионе "Альянц-Арена" в среду, седьмого ноября. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.