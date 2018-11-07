Путин назначил Гуцана полпредом в Северо-Западном округе

В Северо-Западном федеральном округе новый полпред. Указ о назначении 58-летнего Александра Гуцана подписал президент России Владимир Путин. 7 ноября Гуцана от должности замгенпрокурора России освободил Совет Федерации.

Назначение Александра Гуцана произведено в соответствии с пунктом "к" статьи 83 российской конституции, пояснила пресс-служба Кремля. Гуцан — государственный советник юстиции первого класса. Он родился в Гатчинском районе Ленинградской области.

Новый зампред президента в Северо-Западном федеральном округе в 1987 году окончил государственный университет имени А.А. Жданова по специальности "Правоведение". Но начинал он свой трудовой путь с ученика слесаря-инструментальщика на Ленинградском электротехническом заводе, а затем отслужил в армии.

Гуцан работал помощником прокурора Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности. Пять лет он был помощником заместителя генпрокурора по особым поручениям в Санкт-Петербурге.

С 2005 по 2007 годы Гуцан работал в Москве заместителем директора Федеральной службы судебных приставов – заместителем главного судебного пристава Российской Федерации. Заместителем генпрокурора он работал с 2007 года.

Жена нового полпреда Надежда Федоровна Гуцан – председатель Уставного суда Санкт-Петербурга.