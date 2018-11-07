Температура по Палате: демократы смогут блокировать инициативы Трампа

Демократическая партия США обеспечила себе большинство в нижней палате Конгресса.

По итогам промежуточных выборов демократы получили в Палате представителей 218 мест из 435. У республиканцев пока что 192 места. Таким образом, нижняя палата конгресса теперь перейдет под контроль демократов. Но пока, как сообщает "Интерфакс", в ряде штатов продолжается подсчет голосов.

При этом республиканцы сохранили большинство в верхней палате Конгресса США — Сенате. Дональд Трамп уже назвал результаты потрясающим успехом.

"Грандиозный успех достигнут сегодня вечером! Спасибо всем", — написал он на своей странице в Twitter.

По мнению экспертов, если демократам удастся получить большинство хотя бы в одной из палат Конгресса, то они смогут ограничивать политические инициативы президента-республиканца. В частности, будет заблокирован его проект по строительству стены на границе США и Мексике, поскольку для реализации подобных планов необходимо одобрение Конгресса.