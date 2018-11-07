Никита Кучеров признан третьей звездой дня НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров по итогам выступлений в матче очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги против "Эдмонтон Ойлерз" был признан третьей звездой. 25-летний россиянин набрал три очка (2+1), а "молнии " победили со счетом 5:2.

Второй звездой дня НХЛ назвала форварда "Сент-Луис Блюз" Райана О'Райлли, который в матче "регулярки" против "Каролины Харрикейнз" оформил хет-трик. На первое место лига поставила нападающего "Оттавы Сенаторз" Марка Стоуна. Во встрече с "Нью-Джерси Дэвилз" он набрал пять очков за результативность, забросив две шайбы и трижды отдав голевые передачи на своих одноклубников.