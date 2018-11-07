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Поиск жизни в космосе 54 минуты назад
Американцы предложили проект лазерного маяка для инопланетян
Земляне в силах сделать так, чтобы их заметили в телескоп с расстояния в 20 тысяч световых лет. По расчётам американских учёных, для этого хватит технологий, которые уже существуют или появятся в ближайшем будущем.
Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal Джеймсом Кларком (James Clark) и Керри Каой (Kerri Cahoy) из Массачусетского технологического института.
Основой маяка послужит инфракрасный лазер, луч которого будет пропущен через телескоп. Телескопы обычно служат для того, чтобы собрать слабые лучи далёких светил и, сконцентрировав свет, построить для земного наблюдателя чёткую картину отдалённых частей Вселенной. Авторы же "перевернули" задачу: в их проекте астрономический инструмент обрабатывает излучение, порождаемое земным источником, чтобы отправить его в космос. Таким способом можно получить "световое пятно", накрывающее все окрестности звезды, в которых могут быть планеты.
Если использовать лазер мощностью в один мегаватт, то понадобится телескоп с 45-метровым зеркалом. Для двухмегаваттной установки хватит и 30 метров.
В результате с Земли будет исходить инфракрасный луч, интенсивность которого десятикратно превзойдёт яркость Солнца в этом диапазоне. По расчётам исследователей, такой аномально яркий объект будет заметен с расстояния до 20 тысяч световых лет даже при беглом обзоре неба в телескоп с диаметром зеркала в один метр.
Напомним, что подавляющее большинство из открытых человечеством 3800 планет лежит в пределах тысячи световых лет от Земли.
После того как нас заметят (чего хотят далеко не все земляне), можно будет использовать тот же маяк как передатчик для обмена сообщениями.
"Если бы мы успешно обменялись рукопожатиями и начали общаться, мы могли бы посылать сообщения со скоростью передачи данных в несколько сотен бит в секунду. [Такая скорость] будет доступна через несколько лет", – утверждает Кларк.
Однако то, что в распоряжении человечества пока нет таких скоростей передачи данных, – не главное слабое место проекта. Начнём с того, что лазеров, в непрерывном режиме выдающих мегаватты энергии, пока не существует. Текущий рекорд для непрерывного излучения в тысячу раз меньше (отметка в 1015 ватт достигнута лишь в отдельных импульсах).
Впрочем, военно-воздушные силы США не так давно работали над проектом самолёта Boeing YAL-1 с мегаваттным лазером, способным сбивать воздушные цели. Так что подобная мощность, возможно, не является такой уж фантастикой.
Равным образом не существует на сегодняшний день 30- и 45-метровых телескопов. На сегодняшний день крупнейшим инструментом является VLT. Он состоит из четырёх единиц, в общей сложности эквивалентных 16-метровому зеркалу. В стадии строительства находятся 24-метровый GMT и 39-метровый ELT. Но и когда эти проекты будут завершены, проектам вроде Института SETI, скорее всего, придётся уговаривать астрономов, чтобы они согласились пожертвовать драгоценным (в том числе и в финансовом смысле) временем таких инструментов ради посланий внеземным цивилизациям.
Тем не менее перспективы у такого проекта есть.
"Это будет сложный проект, но не невозможный, – говорит Кларк. Лазеры и телескопы, которые строятся сегодня, могут создавать обнаруживаемый сигнал, так что [инопланетный] астроном может взглянуть на нашу звезду и сразу увидеть что-то необычное в её спектре. Я не знаю, будет ли их первым предположением существование разумных существ около Солнца, но это [излучение], безусловно, привлечёт дополнительное внимание".
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о числе планет, с которых можно обнаружить Землю, а также о возможном количестве цивилизаций во Вселенной и потенциально обитаемых миров в Галактике.
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