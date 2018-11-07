Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
7 ноября 201811:30

В Иванове на делавшего свою работу кинолога напали прохожие

Youtube/IvanovoNews

В минувшие выходные в один из ивановских дворов приехал кинолог: поступили жалобы на агрессивную стаю собак, нападающую на людей.

Мужчина вычислил вожака стаи и накинул на него удавку, собираясь нейтрализовать пса и отвезти его приют для бродячих животных. Внезапно к собаке подоспела помощь от сердобольных местных жителей.

 

Пара мужчин и две женщины со скандалом напали на специалиста по отлову собак. "Ну, оборудование-то они у меня поломали там. Мужчина через колено у меня переломал и закинул. Остальные там поддерживали", — пожаловался местной прессе кинолог, отметив, что он не мог противостоять агрессорам, поскольку пойманную собаку надо было зафиксировать.

Потасовку удалось предотвратить лишь прибывшим по вызову сотрудникам полиции. После этого агрессивного пса удалось доставить в приют. По словам специалистов, стая, лишенная своего вожака, перестает быть агрессивной.

Пойманных собак, в зависимости от их пола, стерилизуют или кастрируют, а затем они остаются жить в приюте. При этом животных нередко забирают себе домой самые разные люди и становятся их хозяевами — по словам специалистов, это самая лучшая и гуманная помощь.

Сейчас

12:19

Вокзалы Барселоны и Мадрида эвакуированы из-за сообщений о бомбах

11:46

Ректор МГУ предложил учить в школах церковнославянский язык

11:04

Путин назначил Гуцана полпредом в Северо-Западном округе

10:58

Бортников: в России резко активизировались радикальные молодежные группировки

09:15

Под обломками дома в Марселе нашли пятую жертву

06:46

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

06:02

Посольство РФ ждет от Монако разъяснений по задержанию Рыболовлева

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Температура по Палате: демократы смогут блокировать инициативы Трампа

Температура по Палате: демократы смогут блокировать инициативы Трампа

49 минут назад
Путин назначил Гуцана полпредом в Северо-Западном округе

Путин назначил Гуцана полпредом в Северо-Западном округе

51 минута назад
Полиция Монако вызвала Рыболовлева на garde a vue

Полиция Монако вызвала Рыболовлева на garde a vue

1 час назад
Бортников: в России резко активизировались радикальные молодежные группировки

Бортников: в России резко активизировались радикальные молодежные группировки

1 час назад
Пожар в Тамбовской области: 6 человек погубила непотушенная сигарета

Пожар в Тамбовской области: 6 человек погубила непотушенная сигарета

2 часа назад
Долги россиян по ЖКХ хотят передать коллекторам

Долги россиян по ЖКХ хотят передать коллекторам

58 минут назад
Ректор МГУ предложил учить в школах церковнославянский язык

Ректор МГУ предложил учить в школах церковнославянский язык

16 минут назад
Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

05.11.2018 15:30
С Красной площади на фронт: в сердце Москвы реконструировали парад 77-летней давности

С Красной площади на фронт: в сердце Москвы реконструировали парад 77-летней давности

2 часа назад
На чемпионате мира-2018 было предотвращено несколько терактов

На чемпионате мира-2018 было предотвращено несколько терактов

12 минут назад
Химическая тревога: воры разлили цистерну хлора на заброшенном заводе в Иркутской области

Химическая тревога: воры разлили цистерну хлора на заброшенном заводе в Иркутской области

2 часа назад
Скончалась актриса сериалов "Моя прекрасная няня" и "Интерны" Наталья Корчагина

Скончалась актриса сериалов "Моя прекрасная няня" и "Интерны" Наталья Корчагина

8 часов назад
Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

18 часов назад
Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

20 часов назад
Помогите спасти Савве зрение и жизнь

Помогите спасти Савве зрение и жизнь

22 часа назад
У ветерана из Москвы отняли квартиру за долги внука

У ветерана из Москвы отняли квартиру за долги внука

26 минут назад
В лифте дома на юго-западе Москвы нашли зарезанную женщину

В лифте дома на юго-западе Москвы нашли зарезанную женщину

34 минуты назад
25 фактов о создании мультфильмов Disney, которые вы не знали

25 фактов о создании мультфильмов Disney, которые вы не знали

1 час назад
Глобальное потепление уничтожает смертельно опасную муху цеце

Глобальное потепление уничтожает смертельно опасную муху цеце

1 час назад
Вести.net: браузер Chrome накажет сайты за назойливую рекламу

Вести.net: браузер Chrome накажет сайты за назойливую рекламу

2 часа назад
Аэрогель из пластиковых бутылок спасёт мир от полимерных отходов

Аэрогель из пластиковых бутылок спасёт мир от полимерных отходов

2 часа назад
Под обломками дома в Марселе нашли пятую жертву

Под обломками дома в Марселе нашли пятую жертву

3 часа назад
Вести.net: в России обязали мессенджеры деанонимизировать пользователей

Вести.net: в России обязали мессенджеры деанонимизировать пользователей

3 часа назад
ЦБ отозвал лицензию у банка "Агросоюз"

ЦБ отозвал лицензию у банка "Агросоюз"

3 часа назад
Boeing предупредит все авиакомпании об опасности сбоя в моделях 737 Max

Boeing предупредит все авиакомпании об опасности сбоя в моделях 737 Max

5 часов назад
В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

5 часов назад
Российская ракета "Союз" вывела на орбиту европейский метеорологический спутник

Российская ракета "Союз" вывела на орбиту европейский метеорологический спутник

6 часов назад
Заигрывания Пентагона с ИГИЛ: сделка, которой не было

Заигрывания Пентагона с ИГИЛ: сделка, которой не было

7 часов назад
Бывшего вице-президента Эквадора госпитализировали после 17 дней голодовки

Бывшего вице-президента Эквадора госпитализировали после 17 дней голодовки

8 часов назад
Журнал Billboard назвал певицу Ариану Гранде женщиной года

Журнал Billboard назвал певицу Ариану Гранде женщиной года

9 часов назад
У побережья Австралии акула напала на серфера

У побережья Австралии акула напала на серфера

10 часов назад
В Британии задержали супругу бывшего главы Международного банка Азербайджана

В Британии задержали супругу бывшего главы Международного банка Азербайджана

10 часов назад
В Калифорнии ограбили офис кандидата-демократа, похитив вещи на $24 тысячи

В Калифорнии ограбили офис кандидата-демократа, похитив вещи на $24 тысячи

11 часов назад
Лига чемпионов. "Локомотив" дал бой "Порту", но проиграл

Лига чемпионов. "Локомотив" дал бой "Порту", но проиграл

11 часов назад
Генеральный секретарь ООН призвал освободить похищенных в Камеруне детей

Генеральный секретарь ООН призвал освободить похищенных в Камеруне детей

11 часов назад
Во Франции задержаны шесть человек, готовивших покушение на Эммануэля Макрона

Во Франции задержаны шесть человек, готовивших покушение на Эммануэля Макрона

12 часов назад
СКР расследует мошеннические действия против 93-летнего ветерана войны

СКР расследует мошеннические действия против 93-летнего ветерана войны

13 часов назад
ФСИН выяснила, где член банды Цапков раздобыл в тюрьме крабов и шашлык

ФСИН выяснила, где член банды Цапков раздобыл в тюрьме крабов и шашлык

14 часов назад
В кольце у белых медведей: хищники взяли в заложники жителей поселка

В кольце у белых медведей: хищники взяли в заложники жителей поселка

15 часов назад
СМИ: спрос на iPhone XR не оправдал ожиданий Apple

СМИ: спрос на iPhone XR не оправдал ожиданий Apple

18 часов назад
Доказывать отсутствие долгов по ЖКХ больше не придется

Доказывать отсутствие долгов по ЖКХ больше не придется

18 часов назад
Прохор Шаляпин о снимках обнаженной Виталины: стыдно, когда нечего показать

Прохор Шаляпин о снимках обнаженной Виталины: стыдно, когда нечего показать

18 часов назад
5 согревающих ароматов, с которыми вам не захочется расставаться до самой весны

5 согревающих ароматов, с которыми вам не захочется расставаться до самой весны

20 часов назад
Что нужно знать о миоме матки

Что нужно знать о миоме матки

20 часов назад
Килька в томате: консервы без качества

Килька в томате: консервы без качества

20 часов назад
Везунчик Соколов на съемках "Маленькой Веры" был безответно влюблен в другую

Везунчик Соколов на съемках "Маленькой Веры" был безответно влюблен в другую

21 час назад
10 самых дорогих судебных исков

10 самых дорогих судебных исков

06.11.2018 12:25
Судьба дольщика: Москва возьмет на себя самые проблемные объекты

Судьба дольщика: Москва возьмет на себя самые проблемные объекты

06.11.2018 11:20
Анонимам осталось полгода: утвержден метод установления личности пользователей мессенджеров

Анонимам осталось полгода: утвержден метод установления личности пользователей мессенджеров

06.11.2018 11:20
Эксперимент показал, как энергетики губят сосуды

Эксперимент показал, как энергетики губят сосуды

06.11.2018 11:18
Создатели "Один дома" и "Гарри Поттера" сняли фильм про Санту, которого поймали дети

Создатели "Один дома" и "Гарри Поттера" сняли фильм про Санту, которого поймали дети

06.11.2018 10:51