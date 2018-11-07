В Иванове на делавшего свою работу кинолога напали прохожие

В минувшие выходные в один из ивановских дворов приехал кинолог: поступили жалобы на агрессивную стаю собак, нападающую на людей.

Мужчина вычислил вожака стаи и накинул на него удавку, собираясь нейтрализовать пса и отвезти его приют для бродячих животных. Внезапно к собаке подоспела помощь от сердобольных местных жителей.

Пара мужчин и две женщины со скандалом напали на специалиста по отлову собак. "Ну, оборудование-то они у меня поломали там. Мужчина через колено у меня переломал и закинул. Остальные там поддерживали", — пожаловался местной прессе кинолог, отметив, что он не мог противостоять агрессорам, поскольку пойманную собаку надо было зафиксировать.

Потасовку удалось предотвратить лишь прибывшим по вызову сотрудникам полиции. После этого агрессивного пса удалось доставить в приют. По словам специалистов, стая, лишенная своего вожака, перестает быть агрессивной.

Пойманных собак, в зависимости от их пола, стерилизуют или кастрируют, а затем они остаются жить в приюте. При этом животных нередко забирают себе домой самые разные люди и становятся их хозяевами — по словам специалистов, это самая лучшая и гуманная помощь.