В лифте дома на юго-западе Москвы нашли зарезанную женщину

Московские следователи разбираются в обстоятельствах убийства 52-летней женщины на юго-западе Москвы.

Ее тело вечером 6 ноября в лифте жилого дома на улице Знаменские садки обнаружили соседи.

Во время осмотра на теле женщины было обнаружено десять ножевых ранений, сообщает московское управление СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".