Стартовало онлайн-голосование за номинантов конкурса "Импульс"

На сайте 5-го, юбилейного конкурса государственной соцрекламы "Импульс", организатором которого выступает МИА "Россия сегодня", стартовало интернет-голосование за лучшую работу.

Пользователям Сети, имеющим аккаунты в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Twitter, предлагается отдать свои голос за лучшую, по их мнению, видеорекламу, аудиорекламу, наружную рекламу, интернет-рекламу, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламную кампанию или рекламную активацию. Проголосовать за понравившиеся заявки можно до 17:00 по московскому времени 25 ноября. Работа, набравшая наибольшее количество лайков, получит награду в специальной номинации "Признание Интернета".

В этом году на конкурс подано 553 заявки, что стало абсолютным рекордом за время его проведения. География соискателей охватывает все регионы России, самую высокую активность продемонстрировали Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, Хабаровск и Москва. Наибольшее число работ подано в номинациях "Видео", "Наружная реклама" и "Буклет".

28 ноября состоится очное голосование жюри. Помимо призеров в восьми основных номинациях оно определит победителей и в специальных категориях: "Гран-при", "Трендсеттер года", "Наш характер", "Будь здоров!", "Дети — наше все" и "Безопасная езда".

Лауреаты "Импульса-2018" будут объявлены 19 декабря на церемонии награждения в Москве. Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.

"Импульс" — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень.

Конкурс проходит при поддержке крупнейших ведущих отраслевых и федеральных СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: новостной телеканал "Россия 24", информационно-новостной портал "Вести.Ru", газета "Комсомольская правда" и многие другие.