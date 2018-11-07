У скандально известной Ольги Глацких нашли нецелевые траты на 130 миллионов

У уральской чиновницы Ольги Глацких нашли нецелевые траты на 131 миллион рублей.

По данных местных СМИ, деньги были выделены на реализацию проектов по поддержке талантливой молодежи. На них должны были провести четыре смены по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) прошли в екатеринбургском отеле "Панорама", аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона. Следственными органами СК по Свердловской области проводится доследственная проверка по данной информации, сообщает "Интерфакс".

Ольга Глацких — руководитель департамента молодежной политики Свердловской области. Во время встречи с волонтерами, где обсуждалась реализация молодежных проектов, она сказала, что государство "вообще в принципе ничего не должно", оно не просило вас рожать. Поэтому в первую очередь, по словам чиновницы, заботиться о детях должны родители.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с такой позицией Глацких не согласился и на время проведения проверки отстранил от должности.