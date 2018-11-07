На чемпионате мира-2018 было предотвращено несколько терактов

Федеральная служба безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу в России предотвратила террористические атаки. Российское ведомство раскрыло семь группировок, которые и собирались устроить теракты. Для этого они планировали использовать беспилотники.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ФСБ Александра Бортникова, целью террористов могли стать иностранные болельщики. Кроме того, по его словам, атаки планировались не только на футбольном чемпионате мира, но и на других массовых политических и спортивных мероприятий.

Напомним, что мировое первенство по футболу проходил в 11 городах России. Чемпионом стала сборная Франции, которая в финале обыграла команду Хорватии (4:2). Сборная России на домашнем чемпионате мира добилась исторического достижения – выхода в 1/4 финала, где в послематчевых пенальти уступила тем же хорватам (2:2, 3:4, пен.).