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Китайская орбитальная станция 6 минут назад
Китай представил полноразмерную копию основного модуля своей будущей орбитальной станции
В КНР показали публике копию основного модуля орбитальной станции, которая может стать единственной на орбите после завершения работы МКС. Полноразмерный макет космического аппарата стал аттракционом на выставке "Аэрокосмический Китай" (Airshow China).
Длина модуля составляет 17 метров. В нём будут располагаться жилые и рабочие помещения для космонавтов, или, как их принято называть в Поднебесной, тайконавтов.
Кроме него станция будет иметь ещё два модуля, предназначенные для научных экспериментов. Другой крупногабаритной деталью конструкции станут солнечные батареи.
Станция получит название Тяньгун (Tiangong), что можно перевести с китайского как "Небесный дворец". Видимо, ей будет присвоен четвёртый номер, вслед за уже запущенными аппаратами "Тяньгун-1" и " Тяньгун-2", а также нереализованным проектом "Тяньгун-3". Последний, напомним, решено было не запускать ради экономии средств и времени для строительства китайской модульной космической станции.
Планируется, что общая масса станции достигнет 60 тонн (для сравнения: у МКС – 400 тонн). Штатная численность экипажа составит три человека.
Ожидается, что новый "Тяньгун" будет запущен примерно в 2022 году, а срок его службы составит десять лет.
Между тем на 2024 год запланировано затопление МКС, работающей с 1998 года. После этого детище китайских инженеров может остаться единственной постоянно действующей станцией на орбите Земли.
Как сообщает агентство AFP, Европейское космическое агентство уже направило своих астронавтов для обучения в Китай, чтобы они могли работать на борту "Тяньгуна".
В "небесном дворце" планируется проводить биологические, химические и физические эксперименты в условиях невесомости. Заявки на эксперименты принимаются из разных научных центров мира на основе открытого конкурса. На сегодняшний день получено 40 заявок из 27 стран.
Напомним, что "Тяньгун-1" был запущен в 2011 году. В 2016 году активная работа станции была прекращена, а в 2018 году она сошла с орбиты.
"Тяньгун-2" был запущен в 2016 году и в настоящее время находится на орбите.
К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о первых этапах разработки новой станции, а также писали о планах Китая по запуску зондов на Луну и Марс и разработке в КНР сверхтяжёлой ракеты-носителя.
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