Песков: санкции США к России незаконны, так же будут расценены и новые шаги

Незаконными считают в Кремле американские рестрикции, введенные против России по "делу Скрипалей". Если же в ноябре последуют новые ограничения с американской стороны, то они также будут сочтены нелегитимными, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия, заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс после анализа российской реакции на санкции. После консультаций в госдепе и конгрессе США могут ввести вторую, более жесткую, часть санкционного пакета к России, напоминает РИА Новости.

Представитель Госдепа США Дэвид Теслер призвал страны Евросоюза сохранять жесткий режим санкций против России. При этом сам Вашингтон от санкций к России практически не несет никаких потерь. Все бремя экономического давления легло на плечи американских европейских союзников. Например, Германия оценивает свои потери от антироссийских санкций в 100 миллиардов евро.

Москва, в свою очередь, заявляет, что к отравлению Скрипалей в Солсбери не имеет никакого отношения. Россия добивается предоставления консульского доступа к экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые сохранили российское гражданство. В Москве их "взятие под защиту" после отравления считают похищением.