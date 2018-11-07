Тема:

Обмен санкциями 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
7 ноября 201812:52

Песков: санкции США к России незаконны, так же будут расценены и новые шаги

Антон Новодережкин/ТАСС

Незаконными считают в Кремле американские рестрикции, введенные против России по "делу Скрипалей". Если же в ноябре последуют новые ограничения с американской стороны, то они также будут сочтены нелегитимными, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия, заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс после анализа российской реакции на санкции. После консультаций в госдепе и конгрессе США могут ввести вторую, более жесткую, часть санкционного пакета к России, напоминает РИА Новости.

Представитель Госдепа США Дэвид Теслер призвал страны Евросоюза сохранять жесткий режим санкций против России. При этом сам Вашингтон от санкций к России практически не несет никаких потерь. Все бремя экономического давления легло на плечи американских европейских союзников. Например, Германия оценивает свои потери от антироссийских санкций в 100 миллиардов евро.

Москва, в свою очередь, заявляет, что к отравлению Скрипалей в Солсбери не имеет никакого отношения. Россия добивается предоставления консульского доступа к экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые сохранили российское гражданство. В Москве их "взятие под защиту" после отравления считают похищением.

Ранее по теме

Сейчас

13:59

Женщина угрожает взорвать бомбу в больнице французского Дюнкерка

13:55

Чубайс заявил, что поедет в Давос

13:23

Серебренников и его коллеги отрицают вину

12:51

Рогозин поделит космонавтов на классы

12:41

Торговым сетям запретили возвращать непроданные продукты

12:30

Вокзалы Барселоны и Мадрида эвакуированы из-за сообщений о бомбах

11:46

Ректор МГУ предложил учить в школах церковнославянский язык

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Крабы за решеткой: СК начал проверку трапезы Цеповяза

Крабы за решеткой: СК начал проверку трапезы Цеповяза

29 минут назад
Слова понятны, смысл - нет: Серебренников и его коллеги отрицают вину

Слова понятны, смысл - нет: Серебренников и его коллеги отрицают вину

30 минут назад
Температура по Палате: демократы смогут блокировать инициативы Трампа

Температура по Палате: демократы смогут блокировать инициативы Трампа

2 часа назад
В Подмосковье третьеклассник спас тонущую 5-летнюю девочку

В Подмосковье третьеклассник спас тонущую 5-летнюю девочку

45 минут назад
Рогозин поделит космонавтов на классы

Рогозин поделит космонавтов на классы

1 час назад
В Воронеже врачи ампутировали пенсионерке здоровую ногу вместо больной

В Воронеже врачи ампутировали пенсионерке здоровую ногу вместо больной

49 минут назад
Топ-10 самых прибыльных компаний Китая

Топ-10 самых прибыльных компаний Китая

3 часа назад
Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

05.11.2018 15:30
У скандально известной Ольги Глацких нашли нецелевые траты на 130 миллионов

У скандально известной Ольги Глацких нашли нецелевые траты на 130 миллионов

1 час назад
Ректор МГУ предложил учить в школах церковнославянский язык

Ректор МГУ предложил учить в школах церковнославянский язык

2 часа назад
Полиция Монако вызвала Рыболовлева на garde a vue

Полиция Монако вызвала Рыболовлева на garde a vue

3 часа назад
Певица Нюша впервые стала мамой в палате с экологически чистой мебелью

Певица Нюша впервые стала мамой в палате с экологически чистой мебелью

1 час назад
Назван самый грязный город Европы

Назван самый грязный город Европы

53 минуты назад
Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

20 часов назад
Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

22 часа назад
Помогите спасти Савве зрение и жизнь

Помогите спасти Савве зрение и жизнь

06.11.2018 13:37
Беременностью от Кончаловского Бразговки спасла от тюрьмы другого любовника

Беременностью от Кончаловского Бразговки спасла от тюрьмы другого любовника

13 минут назад
По ВДНХ вновь пустили общественный транспорт

По ВДНХ вновь пустили общественный транспорт

23 минуты назад
Сирийские С-300 к бою готовы

Сирийские С-300 к бою готовы

37 минут назад
В Екатеринбурге загорелся завод. Видео

В Екатеринбурге загорелся завод. Видео

43 минуты назад
Песков: санкции США к России незаконны, так же будут расценены и новые шаги

Песков: санкции США к России незаконны, так же будут расценены и новые шаги

1 час назад
На чемпионате мира-2018 было предотвращено несколько терактов

На чемпионате мира-2018 было предотвращено несколько терактов

2 часа назад
У ветерана из Москвы отняли квартиру за долги внука

У ветерана из Москвы отняли квартиру за долги внука

2 часа назад
В лифте дома на юго-западе Москвы нашли зарезанную женщину

В лифте дома на юго-западе Москвы нашли зарезанную женщину

2 часа назад
Путин назначил Гуцана полпредом в Северо-Западном округе

Путин назначил Гуцана полпредом в Северо-Западном округе

2 часа назад
Долги россиян по ЖКХ хотят передать коллекторам

Долги россиян по ЖКХ хотят передать коллекторам

2 часа назад
25 фактов о создании мультфильмов Disney, которые вы не знали

25 фактов о создании мультфильмов Disney, которые вы не знали

3 часа назад
Бортников: в России резко активизировались радикальные молодежные группировки

Бортников: в России резко активизировались радикальные молодежные группировки

3 часа назад
Глобальное потепление уничтожает смертельно опасную муху цеце

Глобальное потепление уничтожает смертельно опасную муху цеце

3 часа назад
Вести.net: браузер Chrome накажет сайты за назойливую рекламу

Вести.net: браузер Chrome накажет сайты за назойливую рекламу

4 часа назад
Пожар в Тамбовской области: 6 человек погубила непотушенная сигарета

Пожар в Тамбовской области: 6 человек погубила непотушенная сигарета

4 часа назад
С Красной площади на фронт: в сердце Москвы реконструировали парад 77-летней давности

С Красной площади на фронт: в сердце Москвы реконструировали парад 77-летней давности

4 часа назад
Химическая тревога: воры разлили цистерну хлора на заброшенном заводе в Иркутской области

Химическая тревога: воры разлили цистерну хлора на заброшенном заводе в Иркутской области

4 часа назад
Аэрогель из пластиковых бутылок спасёт мир от полимерных отходов

Аэрогель из пластиковых бутылок спасёт мир от полимерных отходов

4 часа назад
Под обломками дома в Марселе нашли пятую жертву

Под обломками дома в Марселе нашли пятую жертву

4 часа назад
Вести.net: в России обязали мессенджеры деанонимизировать пользователей

Вести.net: в России обязали мессенджеры деанонимизировать пользователей

5 часов назад
ЦБ отозвал лицензию у банка "Агросоюз"

ЦБ отозвал лицензию у банка "Агросоюз"

5 часов назад
Boeing предупредит все авиакомпании об опасности сбоя в моделях 737 Max

Boeing предупредит все авиакомпании об опасности сбоя в моделях 737 Max

7 часов назад
В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

7 часов назад
Российская ракета "Союз" вывела на орбиту европейский метеорологический спутник

Российская ракета "Союз" вывела на орбиту европейский метеорологический спутник

8 часов назад
Заигрывания Пентагона с ИГИЛ: сделка, которой не было

Заигрывания Пентагона с ИГИЛ: сделка, которой не было

8 часов назад
Бывшего вице-президента Эквадора госпитализировали после 17 дней голодовки

Бывшего вице-президента Эквадора госпитализировали после 17 дней голодовки

10 часов назад
Скончалась актриса сериалов "Моя прекрасная няня" и "Интерны" Наталья Корчагина

Скончалась актриса сериалов "Моя прекрасная няня" и "Интерны" Наталья Корчагина

10 часов назад
Журнал Billboard назвал певицу Ариану Гранде женщиной года

Журнал Billboard назвал певицу Ариану Гранде женщиной года

10 часов назад
У побережья Австралии акула напала на серфера

У побережья Австралии акула напала на серфера

12 часов назад
В Британии задержали супругу бывшего главы Международного банка Азербайджана

В Британии задержали супругу бывшего главы Международного банка Азербайджана

12 часов назад
В Калифорнии ограбили офис кандидата-демократа, похитив вещи на $24 тысячи

В Калифорнии ограбили офис кандидата-демократа, похитив вещи на $24 тысячи

13 часов назад