Столкновение микроавтобуса и бетономешалки попало на видео

Сегодня утром, 7 ноября, в Петропавловске-Камчатском во время снегопада на Северо-Восточном шоссе бетономешалку развернуло на гололеде и вынесло на встречную полосу.

Водитель микроавтобуса Toyota Hiace не сумел вовремя затормозить и врезался в тяжелую спецтехнику. По словам очевидцев аварии, колеса его машины были "обуты" в старые летние покрышки

По предварительным данным, в аварии пострадали два человека, ехавшие в микроавтобусе. Об их состоянии не сообщается.