7 ноября 201813:05
Рогозин поделит космонавтов на классы
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин станет главой комиссии, рассматривающей вопросы присвоения классности космонавтам, передает РИА Новости.
По предварительным данным, комиссия будет сформирована из сотрудников "Роскосмоса", космонавтов первого класса и представителей федеральных органов исполнительной власти.
Как пояснили в ведомстве, "космонавтами третьего класса" смогут стать те, кто совершил на орбиту один полет , "второго класса" — два раза побывавшие в космосе. "Космонавтами первого класса" станут космонавты, совершившие три полета. От классности космонавта будет зависеть его зарплата и будущая надбавка к пенсии.
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