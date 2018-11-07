Беременностью от Кончаловского Бразговки спасла от тюрьмы другого любовника
Ирина Бразговки 17 лет скрывала от Андрона Кончаловского, что растит его дочь. Актриса вспоминает, что после года их тесных отношений режиссер уехал – и она даже не знала, куда.
Сама она была на гастролях, когда поняла, что беременна, и пришла в ужас: ни квартиры, ни мужа, работа гастрольная, денег немного. "Главное – жить негде было", – вспоминает актриса.
Однако Ирина решила ребенка оставить, а вскоре в ее жизни появился Александр. У него были проблемы с правоохранителями из-за того, что он взял в прокат телевизор, но вовремя его не вернул.
На Александра тогда подали в суд, и Ирина посоветовала: если его соберутся отправить в тюрьму, он может сказать, что жена ждет ребенка.
Александр спросил, его ли это ребенок, актриса ответила утвердительно, и в этот момент, по признанию Ирины, у нее отрезало всю прошлую жизнь.
Александру она потом тоже родила дочку, хотя семьей они так и не стали. Впрочем, признается актриса, выходить замуж она никогда и не хотела, а вот детей хотела.
Кто и где познакомил Бразговки с Кончаловским? Что сказал известный режиссер, когда через 17 лет узнал об уже взрослой дочери, и как она отреагировала на это? Почему она не вышла замуж за Александра, и благодаря кому прямо из московского двора рыжая боевая девчонка попала в кино? Об этом и не только рассказ Бразговки в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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